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Шестаков Иван Савельевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.06.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1862

Отец: Шестаков Савелий Алексеевич

Мать: Шестакова -- Агафия Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Шестаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Шестаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1902

Сын: Шестаков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова -- Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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