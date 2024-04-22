Шестаков Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1862
Рождение ребёнка
23.03.1895
Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1897
Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1902
Сын: Шестаков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шестакова -- Анна Васильевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно