Корсунова Матрона Логвиновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1841
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.11.1871
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Улитта Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 , м/к-1873г.,лист-19,зап-28
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова ?
Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно