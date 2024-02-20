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Корсунова Матрона Логвиновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Сын: Корсун Никита Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.11.1871

Сын: Корсун Владимир Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Улитта Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 , м/к-1873г.,лист-19,зап-28
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова ?

Отец ребёнка: Корсун Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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