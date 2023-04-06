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Блинкова Ольга Епифанова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1876

Отец: Епифанов Гавриил Иосифович

Мать: Епифанова Евдокия Архипова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1895

Муж: Блинков Артемий Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Блинков Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1902

Сын: Блинков Виктор Артемьевич

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1905

Дочь: Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Матрена Артемьевна

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Пелагея Артемьевна

Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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