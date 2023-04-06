Блинкова Ольга Епифанова
Место рождения
Дата рождения09.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1876
Бракосочетание
10.?.1895
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Блинков Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1902
Сын: Блинков Виктор Артемьевич
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1905
Дочь: Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Матрена Артемьевна
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Пелагея Артемьевна
Отец ребёнка: Блинков Артемий Иванович
Смерть
Неизвестно