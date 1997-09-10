Губарь (Баранова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Баранова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Кубань

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

10.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубань
Рождение ребёнка
28.12.1926

Дочь: Курман Надежда

Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович

Рождение ребёнка
?.03.1929

Сын: Губарь Алексей

Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович

Рождение ребёнка
10.07.1932

Дочь: Яцура Клавдия

Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Горак Вера

Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Николай Ефимович

Смерть
10.09.1997
Актюбинская обл., Ленинский район, посёлок Батамшинский
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