Губарь (Баранова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияКубань
Дата рождения25.01.1905
Дата смерти10.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Кубань
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Курман Надежда
Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович
Рождение ребёнка
?.03.1929
Сын: Губарь Алексей
Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1932
Дочь: Яцура Клавдия
Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Горак Вера
Отец ребёнка: Губарь Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1997
Актюбинская обл., Ленинский район, посёлок Батамшинский