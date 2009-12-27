Ануфриева (Антипова) Нина Васильевна
Место рожденияд. Хвосцово Селивановский р-н, Владимирская обл.
Дата рождения22.10.1924
Дата смерти27.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хвосцово Селивановский р-н, Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1949
Рождение ребёнка
09.06.1950
Рождение ребёнка
31.08.1954
Дочь: (Ануфриева) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1959
Смерть
27.12.2009