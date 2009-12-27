Ануфриева (Антипова) Нина Васильевна 22.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриева (Антипова) Нина Васильевна

Место рождения

д. Хвосцово Селивановский р-н, Владимирская обл.

Дата рождения

22.10.1924

Дата смерти

27.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хвосцово Селивановский р-н, Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1954

Дочь: (Ануфриева) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Смерть
27.12.2009

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