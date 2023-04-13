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Четверик Афанасий Самуилович

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Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

21.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893

Отец: Четверик Самуил Григорьевич

Мать: Акилина Потапова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
22.01.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Савва Семёнов Свистун и Мария Авксентьева жена Четверика
Рождение ребёнка
18.04.1916

Дочь: Четверик Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Мария Матфеева

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Четверик Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Мария Матфеева

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Матфеева

Смерть
Неизвестно
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