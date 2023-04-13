Четверик Афанасий Самуилович
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения21.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893
Отец: Четверик Самуил Григорьевич
Мать: Акилина Потапова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
22.01.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Савва Семёнов Свистун и Мария Авксентьева жена Четверика
Рождение ребёнка
18.04.1916
Дочь: Четверик Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Мария Матфеева
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Четверик Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Мария Матфеева
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Матфеева
Смерть
Неизвестно