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Губарев Трофим Антонович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

20.09.1882

Дата смерти

22.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1882

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 81 /, м/к-1882г../ зап.№ 66 /
Смерть
22.09.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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