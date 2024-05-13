Давыдова (Перминова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Владислав Викторович
Рождение ребёнка
21.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Владислав Викторович