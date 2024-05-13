Давыдова (Перминова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова (Перминова) Наталья Николаевна

Давыдова (Перминова) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владислав Викторович

Рождение ребёнка
21.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Владислав Викторович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Владислав Викторович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.