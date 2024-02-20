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Тышлек Дмитрий Леонтьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Тышлек Леонтий Константинович

Мать: Тышлек Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 97.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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