Тышлек Дмитрий Леонтьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Тышлек Леонтий Константинович
Мать: Тышлек Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 97.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно