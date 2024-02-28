Мужева (Шахалева) Анна Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1830
Муж: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
28.04.1831
Дочь: Пелагия Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1832
Сын: Мужев Евфимий Фомин
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
15.08.1833
Сын: Мужев Дометий Фомин
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
19.07.1834
Дочь: Марья Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
19.09.1835
Сын: Мужев Димитрий Фомин
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
22.11.1836
Дочь: Екатерина Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
06.02.1838
Дочь: Агафия Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
21.03.1839
Дочь: Матрона Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
19.07.1840
Дочь: Мария Фомина
Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов
Смерть
Неизвестно