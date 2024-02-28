Мужева (Шахалева) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Шахалева) Анна Никифорова

Место рождения

Панова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Панова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Мужев Фома Ефимов

Рождение ребёнка
28.04.1831

Дочь: Пелагия Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1832

Сын: Мужев Евфимий Фомин

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1833

Сын: Мужев Дометий Фомин

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1834

Дочь: Марья Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1835

Сын: Мужев Димитрий Фомин

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1836

Дочь: Екатерина Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1838

Дочь: Агафия Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1839

Дочь: Матрона Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1840

Дочь: Мария Фомина

Отец ребёнка: Мужев Фома Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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