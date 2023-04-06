Филатова (Павлова) Евдокия Кассиановна
Место рождения
Дата рождения05.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886
Отец: Павлов Кассиан Никитич
Мать: Кириакия Николаева
Бракосочетание
15.?.1910
Рождение ребёнка
1912
Сын: Филатов Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Клавдия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Иванович
Смерть
Неизвестно