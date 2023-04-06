Филатова (Павлова) Евдокия Кассиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Павлова) Евдокия Кассиановна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886

Отец: Павлов Кассиан Никитич

Мать: Кириакия Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1910

Муж: Филатов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Филатов Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Клавдия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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