Чуракова (Пушина) Евпраксiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Пушина) Евпраксiя Иванова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Пушин Стефан Тимофеев

Рождение ребёнка
02.04.1850

Дочь: Марiя Стефанова

Отец ребёнка: Пушин Стефан Тимофеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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