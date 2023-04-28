Чуракова (Пушина) Евпраксiя Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1845
Рождение ребёнка
02.04.1850
Дочь: Марiя Стефанова
Отец ребёнка: Пушин Стефан Тимофеев
Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно