Карп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья Карповна
Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Емельян Карпович
Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мелания Карповна
Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
01.01.1783
Дочь: Домна Карповна
Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тарасовна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно