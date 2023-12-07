Карп Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья Карповна

Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Емельян Карпович

Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мелания Карповна

Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
01.01.1783

Дочь: Домна Карповна

Мать ребёнка: Прасковья Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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