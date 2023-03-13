Чигрова Анисья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигрова Анисья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигровъ Дмитрий

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