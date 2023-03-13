Чигрова Анисья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
25.03.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чигровъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чигровъ Дмитрий