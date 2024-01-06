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Фадин Фадеев Василий Леонович

Место рождения

село Урусово Рязанской Губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

23.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Фадин Фадеев Леон (Лев) Фадеевич

Мать: Фадина Авдотья (Евдокия) Петровна

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фадин Фадеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1872

Сын: Фадин Фадеев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1872

Сын: Фадин Фадеев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна

село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадина Мария Никифоровна

Смерть
23.02.1903
село Урусово Рязанской Губернии
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