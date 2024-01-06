Фадин Фадеев Василий Леонович
Место рождениясело Урусово Рязанской Губернии
Дата рождения1838
Дата смерти23.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фадин Фадеев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1872
Сын: Фадин Фадеев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1872
Сын: Фадин Фадеев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Фадина Мария Никифоровна
село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадина Мария Никифоровна
Смерть
23.02.1903
село Урусово Рязанской Губернии