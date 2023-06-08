Бородач (Агутова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородач (Агутова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1951

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1951

Отец: Агутов Борис

Мать: Агутова Степанида