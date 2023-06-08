Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бородач (Агутова) Лариса
Бородач (Агутова) Лариса
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1951
Пол
Женский
Отец
Агутов Борис
1918 г.р.
Мать
Агутова (Цевелева) Степанида
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1951
Отец:
Агутов Борис
Мать:
Агутова Степанида
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь