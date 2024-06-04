Сухоруков (Аралин) Никита Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков (Аралин) Никита Емельянов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Сухоруков (Аралин) Емельян Петров

Мать: Аралина Матрена Якимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сухоруков (Аралин) Михаил Никитин

Мать ребёнка: Аралина Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Сухорукова) Софья Никитина

Мать ребёнка: Аралина Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1796
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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