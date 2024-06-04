Сухоруков (Аралин) Никита Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Сухоруков (Аралин) Михаил Никитин
Мать ребёнка: Аралина Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Сухорукова) Софья Никитина
Мать ребёнка: Аралина Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Смерть
После 1796