(Бондарева) Антонина Евдокимова
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.08.1914
Дата смерти27.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1914
Отец: Бондарев Евдоким Федорович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.09.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от сухотки
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука