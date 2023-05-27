Белоусов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов ?

Мать: Лидия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Балуясь с обрезом своего отца, нечаянно выстрелил в своего младшего брата Алексея. Тот упал, раненный. Павел, уверенный, что совершил убийство родного человека, повесился. Но тот остался жив.