Белоусов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов ?
Мать: Лидия Зиновьевна
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Балуясь с обрезом своего отца, нечаянно выстрелил в своего младшего брата Алексея. Тот упал, раненный. Павел, уверенный, что совершил убийство родного человека, повесился. Но тот остался жив.