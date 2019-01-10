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Клемезь Александр Владимирович
Клемезь Александр Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Клемезь Владимир Геннадьевич
1989 г.р.
Мать
Клемезь (Великоборец) Ольга Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2019
Отец:
Клемезь Владимир Геннадьевич
Мать:
Клемезь Ольга Александровна
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