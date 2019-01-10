Клемезь Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлемезь Александр Владимирович

Клемезь Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2019

Отец: Клемезь Владимир Геннадьевич

Мать: Клемезь Ольга Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close