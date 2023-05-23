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von Rosen, Sonorm und Mosel Robrecht (Robert)

Место рождения

Sonorm samt Schönangern, , Livland, Estonia

Дата рождения

До 1546

Дата смерти

Около 1608

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1560 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1546

Отец: не указан

Мать: не указана

Sonorm samt Schönangern, , Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Около 1560

Сын: Von Rosen Zu. Sonorm Und Paitz Johann

Мать ребёнка: Von Rosen Auf Sonorm Und Mosel Anna Evertsdotter

Бракосочетание
До 1568

Жена: Von Rosen Auf Sonorm Und Mosel Anna Evertsdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Mannrichter i Estland, Ryttmästare
Смерть
Около 1608
Livland