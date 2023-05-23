von Rosen, Sonorm und Mosel Robrecht (Robert)
Место рожденияSonorm samt Schönangern, , Livland, Estonia
Дата рожденияДо 1546
Дата смертиОколо 1608
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1546
Отец: не указан
Мать: не указана
Sonorm samt Schönangern, , Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Около 1560
Бракосочетание
До 1568
Работа или профессия
Неизвестно
Mannrichter i Estland, Ryttmästare
Смерть
Около 1608
Livland