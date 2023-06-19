Пальчёнков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пальчёнкова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пальчёнкова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно