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Пальчёнков Николай Михайлович

Место рождения

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пальчёнкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пальчёнкова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчёнкова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно