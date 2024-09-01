Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонин Петр Никитович

Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонин Никита Данилович

Рождение ребёнка
15.07.1874 ст.

Дочь: Солонина Мария Никитична

Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович

Рождение ребёнка
20.11.1876 ст.

Дочь: Солонина Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович

Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Сын: Солонин Михаил Никитович

Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович

Рождение ребёнка
23.09.1880 ст.

Дочь: Солонина Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович

Смерть
Неизвестно

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