Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1874 ст.
Дочь: Солонина Мария Никитична
Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович
Рождение ребёнка
20.11.1876 ст.
Дочь: Солонина Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович
Рождение ребёнка
23.09.1880 ст.
Дочь: Солонина Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Солонин Никита Данилович
Смерть
Неизвестно