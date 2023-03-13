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(Смирнова) Домна
(Смирнова) Домна
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Смирновъ Кузьма
1769 г.р.
Мать
Смирнова (Запрометова) Ефросинья
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Смирновъ Кузьма
Мать:
Смирнова Ефросинья
Рамодановка
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