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Тит Яковлев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Яков Денисов

Мать: Ирина Ивановна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ефимья Титовна

Мать ребёнка: Соломея Алексеевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Титович

Мать ребёнка: Соломея Алексеевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина Титовна

Мать ребёнка: Соломея Алексеевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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