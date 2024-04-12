Тит Яковлев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Яков Денисов
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ефимья Титовна
Мать ребёнка: Соломея Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Титович
Мать ребёнка: Соломея Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина Титовна
Мать ребёнка: Соломея Алексеевна
Смерть
Неизвестно