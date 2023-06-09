Голик Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1903
Дата смерти29.11.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1903
Отец: Голик Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Глушко Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Голик Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
08.07.1929
Мать ребёнка: Голик Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голик Евдокия Трофимовна
Смерть
29.11.1968