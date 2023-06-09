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Голик Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1903

Дата смерти

29.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1903

Отец: Голик Алексей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Глушко Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Голик Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
08.07.1929

Сын: Голик Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Голик Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голик Евдокия Трофимовна

Смерть
29.11.1968