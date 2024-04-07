Муравьева Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1905
Дочь: (Муравьева) Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Муравьев Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: (Муравьева) Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
21.01.1913
Дочь: Муравьева Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
22.07.1915
Дочь: (Муравьева) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
02.06.1918
Сын: Муравьев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович
Смерть
Неизвестно