Муравьева Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Александра Степановна

Муравьева Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
25.11.1905

Дочь: (Муравьева) Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Муравьев Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: (Муравьева) Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
21.01.1913

Дочь: Муравьева Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
22.07.1915

Дочь: (Муравьева) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
02.06.1918

Сын: Муравьев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.