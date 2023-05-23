Адлерберг (Брошнль) Александра Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1866
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
27.07.1867
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
03.02.1869
Сын: Волынцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
19.03.1871
Сын: Волынцев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адлерберг Николай
unmarried
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
1871