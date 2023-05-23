Адлерберг (Брошнль) Александра Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг (Брошнль) Александра Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1866

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
27.07.1867

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
03.02.1869

Сын: Волынцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
19.03.1871

Сын: Волынцев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адлерберг Николай

unmarried
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
1871