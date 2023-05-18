Старцева (Серова) Мария
Место рожденияд.Половинка,Советского р-на, Алтайского края
Дата рождения29.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953
Отец: Серов Степан
Мать: Серова Татьяна
д.Половинка,Советского р-на, Алтайского края
Бракосочетание
1976
Муж: Старцев Владислав
г.якутск
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Старцев Владислав
Отец ребёнка: Старцев Владислав
Рождение ребёнка
23.04.1981
Дочь: Великородова Светлана
Отец ребёнка: Старцев Владислав
Работа или профессия
С 1982
проектный институт г.Якутск
инженер-сметчик
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно