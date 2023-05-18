Старцева (Серова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарцева (Серова) Мария

Старцева (Серова) Мария

Место рождения

д.Половинка,Советского р-на, Алтайского края

Дата рождения

29.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953

Отец: Серов Степан

Мать: Серова Татьяна

д.Половинка,Советского р-на, Алтайского края
Бракосочетание
1976

Муж: Старцев Владислав

г.якутск
Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Старцев Владислав

Отец ребёнка: Старцев Владислав

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.04.1981

Дочь: Великородова Светлана

Отец ребёнка: Старцев Владислав

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
С 1982
проектный институт г.Якутск
инженер-сметчик
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно