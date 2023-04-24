Авдеева Анастасия Аверьянова
Место рождения
Дата рождения18.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883
Бракосочетание
02.11.1907
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Авдеев Вов Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Рождение ребёнка
18.08.1912
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Рождение ребёнка
23.07.1918
Сын: Авдеев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Авдеев Вов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович
Смерть
Неизвестно