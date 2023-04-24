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Авдеева Анастасия Аверьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883

Отец: Аверьянов Петр Дмитриевич

Мать: Аверьянова Наталья Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1907

Муж: Авдеев Трофим Ульянович

Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Авдеев Вов Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Авдеев Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Авдеев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Авдеев Вов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Авдеев Трофим Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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