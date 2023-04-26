Борисов Порфирий
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1799
Дата смерти01.05.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Кузьма Порфирович
Мать ребёнка: не указана
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1889
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния