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Борисов Порфирий

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.05.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Кузьма Порфирович

Мать ребёнка: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1889
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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