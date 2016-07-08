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Липанин Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1930

Дата смерти

08.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Между 1905 и 1915 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1930

Отец: Липанин Петр Миронович

Мать: Липанина (Куркина) Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Новое Тюрино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липанина Екатерина Ивановна

Смерть
08.07.2016

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