Липанин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1930
Дата смерти08.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1930
Место жительства
Неизвестно
Новое Тюрино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липанина Екатерина Ивановна
Смерть
08.07.2016