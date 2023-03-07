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Кощеев Малах Леонтиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Кощеев Леонтий Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кощеев Сила Малахов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Корзунина Васса Малахова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кощеев Иван Малахов

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кощеев Антон Малахов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Малахова

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кощеев Илья Малахов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марва Малахова

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева ?

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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