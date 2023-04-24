Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Иванова

Авдотья Иванова

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

1800 г.р.
1801 г.р.
1803 г.р.
1805 г.р.
1806 г.р.
1810 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Левъ

Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимъ Кузьминъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close