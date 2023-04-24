Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Левъ
Отец ребёнка: Максимъ Кузьминъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимъ Кузьминъ