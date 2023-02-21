Шаманина (Кашина) Федора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Кашина) Федора Михайловна

Шаманина (Кашина) Федора Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1821 ст.

Муж: Шаманин Маркел Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анастасия Маркеловна

Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шаманин Автоном Маркелович

Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шаманин Андрей Маркелович

Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шаманин Иван Маркелович

Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close