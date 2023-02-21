Шаманина (Кашина) Федора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анастасия Маркеловна
Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Шаманин Автоном Маркелович
Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Шаманин Андрей Маркелович
Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Шаманин Маркел Семёнович
Место жительства
1838
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно