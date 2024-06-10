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(Яковлева) Анна Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодотов Яков Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Феодотова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Феодотова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Феодотов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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