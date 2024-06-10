(Яковлева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Феодотова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Феодотова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Феодотов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Феодотов Яков Феодотович
Смерть
Неизвестно