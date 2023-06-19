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Усватов Герш Лейба Борухов

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Усватов Борух Гершев Лейбов

Мать: Усватова Бейля Зусева

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Лившиц Мара Герш Лейбова

Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.05.1892

Дочь: Усватова Ривка Герш Лейбова

Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Усватов Симон Меер Герш Лейбов

Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.06.1897

Сын: Усватов Мордух Герш Лейбов

Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усватова Ривка Йоселева

Смерть
Неизвестно