Усватов Герш Лейба Борухов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Усватов Борух Гершев Лейбов
Мать: Усватова Бейля Зусева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Лившиц Мара Герш Лейбова
Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева
Рождение ребёнка
06.05.1892
Дочь: Усватова Ривка Герш Лейбова
Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева
Рождение ребёнка
27.03.1894
Сын: Усватов Симон Меер Герш Лейбов
Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева
Рождение ребёнка
05.06.1897
Сын: Усватов Мордух Герш Лейбов
Мать ребёнка: Усватова Ривка Йоселева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усватова Ривка Йоселева
Смерть
Неизвестно