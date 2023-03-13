Боброва Катерина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1786
Рождение ребёнка
28.10.1788
Рождение ребёнка
12.12.1789
Рождение ребёнка
06.05.1792
Дочь: Боброва Мавра
Отец ребёнка: Бобровъ Григорий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бобровъ Семенъ
Отец ребёнка: Бобровъ Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1796
Сын: Бобровъ Степанъ
Отец ребёнка: Бобровъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровъ Григорий