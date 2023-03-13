Боброва Катерина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Катерина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1786

Сын: Бобровъ Данила

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1788

Сын: Бобровъ Данила

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1789

Сын: Бобровъ Данила

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1792

Дочь: Боброва Мавра

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Бобровъ Семенъ

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1796

Сын: Бобровъ Степанъ

Отец ребёнка: Бобровъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровъ Григорий

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