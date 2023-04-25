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Кологривов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

1730 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: Кологривов Иван Миронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Кологривов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Хованская Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кологривов Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кологривова Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хованская Феодосия Ивановна

Смерть
1730 ст.
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