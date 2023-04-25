Кологривов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смерти1730 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.
Отец: Кологривов Иван Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кологривов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Хованская Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кологривов Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кологривова Марфа Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1730 ст.