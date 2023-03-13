Сусева Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сусевъ Алексей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сусевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Сусевъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусевъ Алексей
Смерть
1783
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область