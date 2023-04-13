(Петухова) Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1850

Сын: Петухов Авраамiй Андрiянов

Отец ребёнка: Петухов Андрiан Данилов

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1852

Дочь: Марiя Андрiянова

Отец ребёнка: Петухов Андрiан Данилов

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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