(Петухова) Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1850
Сын: Петухов Авраамiй Андрiянов
Отец ребёнка: Петухов Андрiан Данилов
Рождение ребёнка
23.07.1852
Дочь: Марiя Андрiянова
Отец ребёнка: Петухов Андрiан Данилов
Смерть
Неизвестно