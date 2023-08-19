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Соколов Игнатий Никитин

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1818

Отец: Соколов Никита Максимов

Мать: Соколова Марфа Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1837

Жена: Соколова (кокорина) Анна Яковлева

Рождение ребёнка
02.05.1838

Сын: Соколов Афанасий Никитин

Мать ребёнка: Соколова (кокорина) Анна Яковлева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1839

Дочь: Варвара Игнатиева

Мать ребёнка: Соколова (кокорина) Анна Яковлева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно