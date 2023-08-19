Соколов Игнатий Никитин
Место рождения
Дата рождения28.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1818
Отец: Соколов Никита Максимов
Мать: Соколова Марфа Петрова
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
02.05.1838
Мать ребёнка: Соколова (кокорина) Анна Яковлева
Рождение ребёнка
03.12.1839
Дочь: Варвара Игнатиева
Мать ребёнка: Соколова (кокорина) Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно