Фурсова (Замолоцкая) Фекла Никитична
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: (Фурсова) Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович
Рождение ребёнка
04.03.1915
Дочь: (Фурсова) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович
Рождение ребёнка
09.06.1917
Сын: Фурсов Петр Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович