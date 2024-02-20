Фурсова (Замолоцкая) Фекла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Замолоцкая) Фекла Никитична

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Фурсов Илья Емельянович

Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: (Фурсова) Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович

Рождение ребёнка
04.03.1915

Дочь: (Фурсова) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович

Рождение ребёнка
09.06.1917

Сын: Фурсов Петр Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Емельянович

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