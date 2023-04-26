Володина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1874
Сын: Коннов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Долотов Александр Кононович
Рождение ребёнка
23.10.1877
Сын: Коннов Зиновий Александрович
Отец ребёнка: Долотов Александр Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно