Володина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Агафья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1874

Сын: Коннов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Долотов Александр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1877

Сын: Коннов Зиновий Александрович

Отец ребёнка: Долотов Александр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотов Александр Кононович

Смерть
Неизвестно
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