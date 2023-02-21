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Бухаров Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бухаров Гаврила Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бухаров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Белая
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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