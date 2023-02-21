Бухаров Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бухаров Гаврила Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бухаров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Белая
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно