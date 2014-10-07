Жетенева (Цаганова) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1937
Дата смерти07.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1966
Отец ребёнка: Жетенев Геннадий Петрович
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1971
Дочь: Жетенева Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Жетенев Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2014