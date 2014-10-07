Жетенева (Цаганова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жетенева (Цаганова) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1937

Дата смерти

07.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1966

Сын: Жетенев Лев Геннадьевич

Отец ребёнка: Жетенев Геннадий Петрович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1971

Дочь: Жетенева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Жетенев Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жетенев Геннадий Петрович

Смерть
07.10.2014
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