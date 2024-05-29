Аббясов Халил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аббясов Халил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1802 г.р.
1803 г.р.
Около 1805 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Габбас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Абдулхаким

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Юлдаш

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Халилов Миннегулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шарып

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840
Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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