Аббясов Халил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Габбас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Абдулхаким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Юлдаш
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Халилов Миннегулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шарып
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840