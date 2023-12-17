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(Канакова) Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914 ст.

Отец: Канаков Марк Гвармил Флоров

Мать: Канакова Феодосия Пантелеева

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