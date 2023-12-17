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(Канакова) Анна Марковна
(Канакова) Анна Марковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1914 ст.
Пол
Женский
Отец
Канаков Марк Гвармил Флоров
Мать
Канакова Феодосия Пантелеева
Дети
Не указаны
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ИЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914 ст.
Отец:
Канаков Марк Гвармил Флоров
Мать:
Канакова Феодосия Пантелеева
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