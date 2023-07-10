Кресало (Дорошенкова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресало (Дорошенкова) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1882 ст.

Дочь: Кресало Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Кресало Трофим Сергеевич

Рождение ребёнка
15.05.1884

Дочь: Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Кресало Трофим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресало Трофим Сергеевич

Смерть
Неизвестно