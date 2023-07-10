Кресало (Дорошенкова) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1882 ст.
Дочь: Кресало Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Кресало Трофим Сергеевич
Рождение ребёнка
15.05.1884
Дочь: Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Кресало Трофим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно