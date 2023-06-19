Вотяков Николай Андреев
Место рождения
Дата рождения28.11.1850
Дата смерти06.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850
Отец: Вотяков Андрей Стефанов
Бракосочетание
16.02.1869
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Наталiя Николаевна
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова
Смерть
06.03.1920