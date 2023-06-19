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Вотяков Николай Андреев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.11.1850

Дата смерти

06.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850

Отец: Вотяков Андрей Стефанов

Мать: Передвигина Васса Мокiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Темникова Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Вотяков Евфим Николаев

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Вотяков Федор Николаев

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Наталiя Николаевна

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Михаил Николаев

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Иван Николаев

Мать ребёнка: Темникова Агрипина Иванова

Смерть
06.03.1920